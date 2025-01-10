Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik ilçe genelinde çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramada 16 litre sahte içki ile 2 kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Olayla ilgili A.B. (63) ve Y.C. (69) gözaltına alındı.
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