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        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak

        Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 09:55 Güncelleme: 10.01.2025 - 09:55
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        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak
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        Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak.

        Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

        Süper Lig'in geride kalan bölümünde kırmızı-beyazlı ekip, 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak topladığı 33 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

        Kırmızı-beyazlı takım, Bellona Kayserispor'u mağlup ederek üst sıralardaki yerini korumak istiyor.

        - 5 isim ceza sınırında

        Reeder Samsunspor'da Bellona Kayserispor maçı öncesinde 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.

        Karadeniz temsilcisinde Zeki Yavru, Olivier Ntcham, Marc Bola, Marius Mouandilmadji ve Arbnor Muja, bu maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki karşılaşmada cezalı duruma düşecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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