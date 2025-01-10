Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da sahte Gürcistan sürücü belgesi kullanan 3 zanlı yakalandı

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde sahte Gürcistan sürücü belgesi kullanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 10:08 Güncelleme: 10.01.2025 - 10:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da sahte Gürcistan sürücü belgesi kullanan 3 zanlı yakalandı
        ABONE OL

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde sahte Gürcistan sürücü belgesi kullanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Samsun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte Gürcistan sürücü belgesi kullandığı belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

        Bu kapsamda A.T. (50), H.A. (52), ve S.Ç'nin (49) ikametlerinde yapılan aramada 3 sahte Gürcistan ehliyeti ile noter onaylı belge ele geçirildi.

        Şüpheliler gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 48'e yükseldi
        İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 48'e yükseldi
        Antalya'da 2 günde 3 genç öldü! Mesut 16, Egemen 17 yaşındaydı!
        Antalya'da 2 günde 3 genç öldü! Mesut 16, Egemen 17 yaşındaydı!
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        "Aklı hala sahada değil"
        "Aklı hala sahada değil"
        "Olmam gereken yerdeyim"
        "Olmam gereken yerdeyim"
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        İzin almak zorundalar
        İzin almak zorundalar
        82 bin personel 1 kademe ilerleme alacak
        82 bin personel 1 kademe ilerleme alacak
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Her gün yürüyüş yaparsanız vücudunuzda neler değişir?
        Her gün yürüyüş yaparsanız vücudunuzda neler değişir?
        Trakya'da yağmur, iç bölgelerde sis var! Marmara'da sıcaklıklar düşüyor
        Trakya'da yağmur, iç bölgelerde sis var! Marmara'da sıcaklıklar düşüyor
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Tartışma büyüyor
        Tartışma büyüyor
        Paşa'nın duruşu!
        Paşa'nın duruşu!
        Trudeau: Trump dikkatleri farklı yere çekiyor
        Trudeau: Trump dikkatleri farklı yere çekiyor
        Ziyech çıkmazı!
        Ziyech çıkmazı!
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        Fenerbahçe kupada rahat kazandı!
        Fenerbahçe kupada rahat kazandı!
        Trump'tan "Putin ile görüşme" açıklaması
        Trump'tan "Putin ile görüşme" açıklaması

        Benzer Haberler

        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak
        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Samsun'da 30 bin 88 sentetik ecza hapı ele geçirildi
        Samsun'da 30 bin 88 sentetik ecza hapı ele geçirildi
        Samsun'daki kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Samsun'daki kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Carmen" balesini sahneledi
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Carmen" balesini sahneledi