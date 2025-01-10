Samsun'da sahte Gürcistan sürücü belgesi kullanan 3 zanlı yakalandı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde sahte Gürcistan sürücü belgesi kullanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Samsun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte Gürcistan sürücü belgesi kullandığı belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda A.T. (50), H.A. (52), ve S.Ç'nin (49) ikametlerinde yapılan aramada 3 sahte Gürcistan ehliyeti ile noter onaylı belge ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.