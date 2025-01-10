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        Samsun'da firari hükümlü uyuşturucuyla yakalandı

        Samsun'un merkez Atakum ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan hakkında 12 yıl 7 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 15:21 Güncelleme: 10.01.2025 - 15:24
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        Samsun'da firari hükümlü uyuşturucuyla yakalandı
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        Samsun'un merkez Atakum ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan hakkında 12 yıl 7 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 12 yıl 7 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi (39) Atakum'daki ikametinde yakaladı.

        Adreste yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ile hassas terazi ele geçirildi.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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