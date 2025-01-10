Samsun'da firari hükümlü uyuşturucuyla yakalandı

Adreste yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ile hassas terazi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 12 yıl 7 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi (39) Atakum'daki ikametinde yakaladı.

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