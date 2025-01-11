Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Balıklar Mahallesi'nde Ş.T. (51) ile Y.M. (39) adlı kadın şüphelinin ikametlerinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenleyen ekipler, ikamette yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, 171 tabanca mermisi ve baston şeklinde kılıç ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

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