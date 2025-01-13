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        Samsun'da düğünde havaya ateş açan 3 zanlı yakalandı

        Samsun'un merkez Canik ilçesinde düğünde havaya ateş açan 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 11:30 Güncelleme: 13.01.2025 - 11:35
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        Samsun'da düğünde havaya ateş açan 3 zanlı yakalandı
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        Samsun'un merkez Canik ilçesinde düğünde havaya ateş açan 3 şüpheli yakalandı.

        Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Düvecik Mahallesi'nde bir düğün sırasında silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Düğün alanında çalışma yapan ekipler, ruhsatsız tabanca, 7 tabanca fişeği, 2 ruhsatsız tüfek ile 6 kartuş ele geçirdi.

        Düğünde silahla havaya ateş açtıkları tespit edilen 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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