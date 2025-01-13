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        Samsun'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 16:57 Güncelleme: 13.01.2025 - 17:08
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        Samsun'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Özlem U. (32) yönetimindeki 55 GM 832 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Ordu kara yolu Yaş Sebze Meyve ve Toptancı Hali mevkisinde karşı şeride geçerek Muhammet Sait Ş. (32) idaresindeki 34 EHD 808 plakalı otomobile çarptı. Hafif ticari araç daha sonra yol kenarındaki beton elektrik direğine çarparak durabildi.

        Kazada, sürücü Özlem U. ile aynı araçtaki Kader Deniz Ö. (27) ve Göktuğ Muhammed Ö. (4) yaralandı.

        Yaralılar, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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