Samsun'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kazada, sürücü Özlem U. ile aynı araçtaki Kader Deniz Ö. (27) ve Göktuğ Muhammed Ö. (4) yaralandı.

Özlem U. (32) yönetimindeki 55 GM 832 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Ordu kara yolu Yaş Sebze Meyve ve Toptancı Hali mevkisinde karşı şeride geçerek Muhammet Sait Ş. (32) idaresindeki 34 EHD 808 plakalı otomobile çarptı. Hafif ticari araç daha sonra yol kenarındaki beton elektrik direğine çarparak durabildi.

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