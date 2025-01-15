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        Samsun'da 2 kişiyi tüfekle yaralayan zanlı yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 10:16 Güncelleme: 15.01.2025 - 10:16
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        Samsun'da 2 kişiyi tüfekle yaralayan zanlı yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        İddiaya göre, Reşadiye Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Ş.U. (22), kardeşinin uyuşturucu suçundan tutuklanmasına sebep olduğu gerekçesiyle F.E. (46) ve L.E. (22) ile tartışmaya başladı.

        Tartışmanın ardından Ş.U, yanında bulunan pompalı tüfekle ateş ederek F.E. ve L.E'yi yaraladı.

        Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheli, İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

        Ekipler, olayda kullanılan pompalı tüfek ile boş kartuş ve 5 dolu fişek ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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