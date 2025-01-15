Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Canik ilçesinde şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, ikamet ve araçlarda yaptıkları aramada 3 bin 23 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

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