Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Y.K'nin üzerinde 7 sentetik ecza hapı, 7,75 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 685 lira ele geçirdi.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçileri, davranışlarından şüphelendikleri Y.K'nin (39) üzerinde arama yaptı.

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