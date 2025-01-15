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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 15:32 Güncelleme: 15.01.2025 - 15:56
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçileri, davranışlarından şüphelendikleri Y.K'nin (39) üzerinde arama yaptı.

        Y.K'nin üzerinde 7 sentetik ecza hapı, 7,75 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 685 lira ele geçirdi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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