Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 36 ürün ele geçirildi.

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