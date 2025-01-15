Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde kaçak ürün ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 21:14 Güncelleme: 15.01.2025 - 21:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı
        ABONE OL

        Samsun'un İlkadım ilçesinde kaçak ürün ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 36 ürün ele geçirildi.

        Ele geçirilen ürünler arasında kol saatleri, çakmaklar, bileklikler ve cüzdanlar yer aldı.

        Operasyonda yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

        Zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazze'de ateşkes sağlandı
        Gazze'de ateşkes sağlandı
        Yüksel Güran için tahliye talebi
        Yüksel Güran için tahliye talebi
        Suriye gümrük duvarı ördü, ihracat kilitlendi
        Suriye gümrük duvarı ördü, ihracat kilitlendi
        Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşı ile basın toplantısı düzenledi
        Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşı ile basın toplantısı düzenledi
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Şeybani'yi kabul etti
        Şeybani'yi kabul etti
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Sanayide toparlanma ikinci yarıda
        Sanayide toparlanma ikinci yarıda
        Hamile yeğenini öldüren dayıya müebbet
        Hamile yeğenini öldüren dayıya müebbet
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        İstanbul'da 23 can kaybı!
        İstanbul'da 23 can kaybı!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        15 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        15 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        İlkay Gündoğan heyecanı!
        İlkay Gündoğan heyecanı!
        G.Saray'dan Nelsson kararı!
        G.Saray'dan Nelsson kararı!
        "Dualarım seninle"
        "Dualarım seninle"
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Tarihî rekor kırıldı
        Tarihî rekor kırıldı
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…

        Benzer Haberler

        Belediyenin mezarlık gelirlerini zimmetine geçiren 2 şüpheli tutuklandı
        Belediyenin mezarlık gelirlerini zimmetine geçiren 2 şüpheli tutuklandı
        Samsun'da 265 gram sentetik ecza ele geçirildi
        Samsun'da 265 gram sentetik ecza ele geçirildi
        SAMDOB "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikalini sanatseverlerle buluşturac...
        SAMDOB "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikalini sanatseverlerle buluşturac...
        Samsun'da kayıp balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor
        Samsun'da kayıp balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor
        Havza ESKKK geçen yıl esnafa 82 milyon 489 bin lira kredi kullandırdı
        Havza ESKKK geçen yıl esnafa 82 milyon 489 bin lira kredi kullandırdı
        Alaçam'da yeni yılın ilk muhtarlar toplantısı yapıldı
        Alaçam'da yeni yılın ilk muhtarlar toplantısı yapıldı