Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da "zimmet suçu"ndan 2 belediye çalışanı tutuklandı

        Samsun'un Bafra Belediyesi'nde çalışan ve mezar yeri ücretlerini makbuz karşılığı elden alıp belediye hesabına yatırmadığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 22:03 Güncelleme: 15.01.2025 - 22:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da "zimmet suçu"ndan 2 belediye çalışanı tutuklandı
        ABONE OL

        Samsun'un Bafra Belediyesi'nde çalışan ve mezar yeri ücretlerini makbuz karşılığı elden alıp belediye hesabına yatırmadığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

        Bafra Belediyesi yöneticileri, 2015-2024 yılları arasında Mezarlıklar Şefliği'nde çalışan 5 personelin, cenaze işlemleri için vatandaşlar tarafından elden ödenen ücretlere makbuz kestiğini ancak alınan paraları belediye hesabına yatırmadığını tespit ederek Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

        Başsavcılık, şikayet üzerine başlattığı soruşturma kapsamında, banka hesap transferleri, suç görüşmeleri, bilgi sahibi ifadeleri ve belediye raporu doğrultusunda, zimmete para geçirerek kamuyu zarara uğrattığı belirlenen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu soruşturma kapsamında düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 5 zanlıyı yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazze'de ateşkes sağlandı
        Gazze'de ateşkes sağlandı
        Yüksel Güran için tahliye talebi
        Yüksel Güran için tahliye talebi
        Suriye gümrük duvarı ördü, ihracat kilitlendi
        Suriye gümrük duvarı ördü, ihracat kilitlendi
        TikTok ABD'deki faaliyetlerini sonlandırmaya hazırlanıyor
        TikTok ABD'deki faaliyetlerini sonlandırmaya hazırlanıyor
        Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşı ile basın toplantısı düzenledi
        Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşı ile basın toplantısı düzenledi
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Şeybani'yi kabul etti
        Şeybani'yi kabul etti
        Sanayide toparlanma ikinci yarıda
        Sanayide toparlanma ikinci yarıda
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Hamile yeğenini öldüren dayıya müebbet
        Hamile yeğenini öldüren dayıya müebbet
        İstanbul'da 23 can kaybı!
        İstanbul'da 23 can kaybı!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        15 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        15 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        İlkay Gündoğan heyecanı!
        İlkay Gündoğan heyecanı!
        G.Saray'dan Nelsson kararı!
        G.Saray'dan Nelsson kararı!
        "Dualarım seninle"
        "Dualarım seninle"
        Tarihî rekor kırıldı
        Tarihî rekor kırıldı
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…

        Benzer Haberler

        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Belediyenin mezarlık gelirlerini zimmetine geçiren 2 şüpheli tutuklandı
        Belediyenin mezarlık gelirlerini zimmetine geçiren 2 şüpheli tutuklandı
        Samsun'da 265 gram sentetik ecza ele geçirildi
        Samsun'da 265 gram sentetik ecza ele geçirildi
        SAMDOB "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikalini sanatseverlerle buluşturac...
        SAMDOB "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikalini sanatseverlerle buluşturac...
        Samsun'da kayıp balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor
        Samsun'da kayıp balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor
        Havza ESKKK geçen yıl esnafa 82 milyon 489 bin lira kredi kullandırdı
        Havza ESKKK geçen yıl esnafa 82 milyon 489 bin lira kredi kullandırdı