Samsun'da "zimmet suçu"ndan 2 belediye çalışanı tutuklandı

Bafra Belediyesi yöneticileri, 2015-2024 yılları arasında Mezarlıklar Şefliği'nde çalışan 5 personelin, cenaze işlemleri için vatandaşlar tarafından elden ödenen ücretlere makbuz kestiğini ancak alınan paraları belediye hesabına yatırmadığını tespit ederek Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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