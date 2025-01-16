Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

        Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 13:17 Güncelleme: 16.01.2025 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        ABONE OL

        Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 zanlının uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        İlkadım ve Atakum ilçesinde şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, ikamet ve araçlarda yaptıkları aramada 265 gram sentetik uyuşturucu, 140 gram esrar, 198 sentetik ecza hapı, hassas terazi, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 500 lira, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ile 83 tabanca fişeği ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        İstanbul'da sahte içkiden 30 can kaybı!
        İstanbul'da sahte içkiden 30 can kaybı!
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Taraflar silahlarını çekti! Sokakta kanlı düello: 3 ölü!
        Taraflar silahlarını çekti! Sokakta kanlı düello: 3 ölü!
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        Çöpleri ayrıştıran bant üzerinde yeni doğmuş bebek!
        Çöpleri ayrıştıran bant üzerinde yeni doğmuş bebek!
        Kamu bankaları 'yerli kartları' önceliklendirecek
        Kamu bankaları 'yerli kartları' önceliklendirecek
        Gebeliği takip eden görevliler vahşeti ortaya çıkardı!
        Gebeliği takip eden görevliler vahşeti ortaya çıkardı!
        Transferde sıcak saatler!
        Transferde sıcak saatler!
        ABD, aşırı sağcı 'Terrorgram' ağını terör örgütü listesine ekledi
        ABD, aşırı sağcı 'Terrorgram' ağını terör örgütü listesine ekledi
        Zaha, ABD yolcusu!
        Zaha, ABD yolcusu!
        Elon Musk Avrupa siyasetini böldü
        Elon Musk Avrupa siyasetini böldü
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar
        Prim borcu olana hastane yok
        Prim borcu olana hastane yok
        Ayrılık Çeşmesi adını nereden alıyor?
        Ayrılık Çeşmesi adını nereden alıyor?

        Benzer Haberler

        'Gürültü' tartışmasında Ergün'ü öldüren sanığa 32 yıl 9 ay hapis
        'Gürültü' tartışmasında Ergün'ü öldüren sanığa 32 yıl 9 ay hapis
        Kaçak kazı yapan 9 şüpheliye suçüstü
        Kaçak kazı yapan 9 şüpheliye suçüstü
        Ölen kişinin yakınlarını taşıyan minibüs su kanalına düştü; 1'i ağır, 10 ya...
        Ölen kişinin yakınlarını taşıyan minibüs su kanalına düştü; 1'i ağır, 10 ya...
        Samsun'da kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı
        Samsun'da kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı
        Cenazeye gidenlerin bulunduğu minibüs sulama kanalına düştü, 10 kişi yarala...
        Cenazeye gidenlerin bulunduğu minibüs sulama kanalına düştü, 10 kişi yarala...
        Motosikletiyle kaza yapan veteriner hekim, koruyucu ekipman kullanımına dik...
        Motosikletiyle kaza yapan veteriner hekim, koruyucu ekipman kullanımına dik...