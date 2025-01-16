Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

İlkadım ve Atakum ilçesinde şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, ikamet ve araçlarda yaptıkları aramada 265 gram sentetik uyuşturucu, 140 gram esrar, 198 sentetik ecza hapı, hassas terazi, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 500 lira, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ile 83 tabanca fişeği ele geçirdi.

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