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        Alaçam'da "Sanatta buluşalım" etkinliği düzenlendi

        Samsun'un Alaçam ilçesinde, "Sanatta buluşalım" temasıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 16:02 Güncelleme: 16.01.2025 - 16:04
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        Alaçam'da "Sanatta buluşalım" etkinliği düzenlendi
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        Samsun'un Alaçam ilçesinde, "Sanatta buluşalım" temasıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Alaçam Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından Alaçam Halk Eğitimi Merkezinde "Sanatta buluşalım" temasıyla etkinlik düzenlendi.

        Program kapsamında belirlenen kitaplar ve yazarları hakkında bilgi verilip, her kitaptan küçük bölümler okunarak dramatizasyon sergilendi, şiirler okunup türkü ve ilahiler seslendirildi.

        Programa Kaymakam Fatih Kayabaşı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mevlüt Şen ile davetliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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