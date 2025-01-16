Alaçam'da "Sanatta buluşalım" etkinliği düzenlendi

Program kapsamında belirlenen kitaplar ve yazarları hakkında bilgi verilip, her kitaptan küçük bölümler okunarak dramatizasyon sergilendi, şiirler okunup türkü ve ilahiler seslendirildi.

Alaçam Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından Alaçam Halk Eğitimi Merkezinde "Sanatta buluşalım" temasıyla etkinlik düzenlendi.

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