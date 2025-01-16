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        Alaçam'da 13 bin 170 makaron ele geçirildi

        Samsun'un Alaçam ilçesinde 13 bin 170 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 18:50 Güncelleme: 16.01.2025 - 18:51
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        Alaçam'da 13 bin 170 makaron ele geçirildi
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        Samsun'un Alaçam ilçesinde 13 bin 170 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, S.P'nin (44) aracında ve ikametinde arama yaptı.

        Aramada, makaron doldurma makinesi ve 13 bin 170 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

        Polis, olayla ilgili işlemleri için şüpheliyi emniyete götürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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