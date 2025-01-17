Samsun'da motosiklet sürücüsü imam trafik kazasında hayatını kaybetti
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü imam yaşamını yitirdi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü imam yaşamını yitirdi.
Ayvacık ilçesi Çamalan köyündeki Karaağaç Mahalle Camisi'nin imam hatibi Mücahit Ak'ın (25) kullandığı 55 AFA 750 plakalı motosiklet, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kavşağında Aziz G. (63) idaresindeki 55 AIN 547 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Aziz G. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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