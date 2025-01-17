Samsun'da motosiklet sürücüsü imam trafik kazasında hayatını kaybetti

Aziz G. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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