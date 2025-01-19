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        Samsun'da otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Samsun'un Kavak ilçesinde otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 19:03 Güncelleme: 19.01.2025 - 19:09
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        Samsun'da otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Samsun'un Kavak ilçesinde otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Ö.B. idaresindeki 38 DY 883 plakalı otomobil, Samsun Ankara kara yolu Mahmutlu mevkisinde H.G. yönetimindeki 55 BT 951 plakalı panelvanla çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan S.A.E, H.Ö.E, Z.G, F.B. ve Y.B. yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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