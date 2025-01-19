Samsun'da otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Samsun'un Kavak ilçesinde otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Samsun'un Kavak ilçesinde otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Ö.B. idaresindeki 38 DY 883 plakalı otomobil, Samsun Ankara kara yolu Mahmutlu mevkisinde H.G. yönetimindeki 55 BT 951 plakalı panelvanla çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan S.A.E, H.Ö.E, Z.G, F.B. ve Y.B. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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