Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

İlkadım ilçesinde şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, 229 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ve hassas terazi ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Z.A. (48), Y.Y. (44) ve E.T'nin (32) uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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