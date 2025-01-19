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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 23:46 Güncelleme: 19.01.2025 - 23:52
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Z.A. (48), Y.Y. (44) ve E.T'nin (32) uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        İlkadım ilçesinde şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, 229 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ve hassas terazi ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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