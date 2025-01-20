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        Terme Belediye Başkanı Kul'dan 20 Ocak mesajı

        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Samsunspor'un 20 Ocak 1989'da Malatya deplasmanına giderken geçirdiği trafik kazasının yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 12:44 Güncelleme: 20.01.2025 - 12:44
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        Terme Belediye Başkanı Kul'dan 20 Ocak mesajı
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        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Samsunspor'un 20 Ocak 1989'da Malatya deplasmanına giderken geçirdiği trafik kazasının yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kul, mesajında, Türk futbol tarihine kara bir gün olarak geçen elim kazada hayatını kaybedenleri rahmetle andığını belirtti.

        20 Ocak 1989'un Samsunspor ve Türk futbolu için derin bir acının yaşandığı tarih olduğunu vurgulayan Kul, şunları kaydetti:

        "Malatya deplasmanına giderken yaşanan bu elim kazada hayatını kaybeden futbolcularımızı, teknik heyetimizi ve emekçilerimizi rahmetle anıyorum. O acı günün hüznü üzerinden geçen 36 yıla rağmen hala yüreklerimizde tazeliğini koruyor. Samsunspor'umuz, bu büyük acıya rağmen her zaman güçlü durmayı başarmış ve Samsun'umuzun gururu olmaya devam etmiştir. Bu vesileyle kazada yitirdiğimiz teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan'a bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve Samsunspor camiasına başsağlığı diliyorum."

        Samsunspor'un gösterdiği mücadele ve birlik ruhunun Türk futbolunda örnek teşkil ettiğini vurgulayan Başkan Kul, Samsunspor'a başarı dileklerini iletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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