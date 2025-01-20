Samsun'da kumar operasyonunda 5 kişi yakalandı

Emniyete götürülen 5 kişiden 4'üne toplamda 36 bin 988 lira ceza uygulanırken, iş yeri sahibi hakkında kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, bir kahvehaneye yaptıkları denetim sırasında 4 kişinin kumar oynadığını belirledi.

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