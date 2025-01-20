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        Samsun'da kumar operasyonunda 5 kişi yakalandı

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda, biri iş yeri sahibi 5 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 23:51 Güncelleme: 20.01.2025 - 23:51
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        Samsun'da kumar operasyonunda 5 kişi yakalandı
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        Samsun’un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda, biri iş yeri sahibi 5 kişi gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, bir kahvehaneye yaptıkları denetim sırasında 4 kişinin kumar oynadığını belirledi.

        Emniyete götürülen 5 kişiden 4'üne toplamda 36 bin 988 lira ceza uygulanırken, iş yeri sahibi hakkında kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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