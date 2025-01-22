Samsun'da 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Zanlının aracı ve ikametinde yapılan aramada 1 kilo 30 gram sentetik uyuşturucu ve 12 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.