Samsun'da 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 30 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 30 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde Z.M.D'ye (50) ait adrese operasyon düzenledi.
Zanlının aracı ve ikametinde yapılan aramada 1 kilo 30 gram sentetik uyuşturucu ve 12 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.
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