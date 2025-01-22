Ayvacık'ta uyuşturucu, kurusıkı tabanca ve radar cihazı ele geçirildi
Samsun'un Ayvacık ilçesinde emniyet ekiplerince sentetik hap, kurusıkı tabanca ve radar cihazı ele geçirildi.
Samsun'un Ayvacık ilçesinde emniyet ekiplerince sentetik hap, kurusıkı tabanca ve radar cihazı ele geçirildi.
Ayvacık İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından narko alan uygulaması gerçekleştirildi.
Yapılan aramalarda 18 sentetik ecza hapı, radar tespit cihazı ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
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