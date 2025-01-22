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        Ayvacık'ta uyuşturucu, kurusıkı tabanca ve radar cihazı ele geçirildi

        Samsun'un Ayvacık ilçesinde emniyet ekiplerince sentetik hap, kurusıkı tabanca ve radar cihazı ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 14:57 Güncelleme: 22.01.2025 - 14:58
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        Ayvacık'ta uyuşturucu, kurusıkı tabanca ve radar cihazı ele geçirildi
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        Samsun'un Ayvacık ilçesinde emniyet ekiplerince sentetik hap, kurusıkı tabanca ve radar cihazı ele geçirildi.

        Ayvacık İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından narko alan uygulaması gerçekleştirildi.

        Yapılan aramalarda 18 sentetik ecza hapı, radar tespit cihazı ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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