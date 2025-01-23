Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede belirlenen adreste yapılan aramada, 336 uyuşturucu hap, 17 sentetik ecza hapı, 24 gram sentetik uyuşturucu, 2 adet peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu ile 2,52 gram uyuşturucu hap tozu ele geçirildi.

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