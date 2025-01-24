Samsun'da 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'da, hakkında 13 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Samsun'da, hakkında 13 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya üzerinde hırsızlık" suçundan hakkında 13 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G'yi İlkadım ilçesinde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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