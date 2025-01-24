Havza'da "Küçük Prens" oyunu sahnelendi
Havza'da "Küçük Prens" isimli tiyatro oyunu sahneye konuldu.
Havza’da "Küçük Prens" isimli tiyatro oyunu sahneye konuldu.
Havza Belediye Kültür Merkezi'nde Antoine de Saint-Exupéry’in dünyaca ünlü eseri Küçük Prens isimli kitabından uyarlanan tek perdelik oyun, iki seans olarak sahnelendi.
Oyun, çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.
Rengarenk Organizasyon tarafından sahneye konulan, yalnızlık, dostluk, sadakat, sevgi, dürüstlük ile kayıp gibi temaları ele alan oyunun sonunda çocuklar, hikayenin kahramanlarıyla fotoğraf çektirdi.
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