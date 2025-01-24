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        SAMDOB "Okulumuz Orman" oyununu sahneleyecek

        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Okulumuz Orman" çocuk oyununu minik sanatseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 20:06 Güncelleme: 24.01.2025 - 20:06
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        SAMDOB "Okulumuz Orman" oyununu sahneleyecek
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Okulumuz Orman" çocuk oyununu minik sanatseverlerle buluşturacak.

        Metin Bayram'ın yazıp sahneye koyduğu tek perdelik çocuk oyunu, Samsun'da yeniden sahnelenecek.

        Eserin koreografisi Özgün Barılı, kostümü Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor Hakkı Kandır, video projeksiyon Murat Turgut, ışık ise Oğuz Murat Yılmaz imzasını taşıyor.

        Oyun, hayvanat bahçesine geziye gitmek için heyecanla bekleyen bir grup öğrencinin bir anda kendilerini gerçek bir ormanda bulup ormandan hayvanların yardımıyla çıkmalarını ele alıyor.

        "Okulumuz Orman" oyunu yarın saat 15.00'te Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Sahnesi'nde beğeniye sunulacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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