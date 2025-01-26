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        Süper Lig ve 1. Lig Bowling Türkiye Şampiyonası sona erdi

        Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen Süper Lig ve 1. Lig Bowling Türkiye Şampiyonası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 18:26 Güncelleme: 26.01.2025 - 18:46
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        Süper Lig ve 1. Lig Bowling Türkiye Şampiyonası sona erdi
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        Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen Süper Lig ve 1. Lig Bowling Türkiye Şampiyonası sona erdi.

        Samsun Bowling Akademi Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda, 15 kulüpten 42 sporcu mücadele etti.

        Dereceye giren sporcu ve kulüplere Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Bowling Teknik Kurul Başkanı Ümit Yıldırım ve Bowling Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hale Güngör tarafından ödülleri verildi.

        Süper Lig'de kadınlarda Rumeli Bowling Spor Kulübü'nden ⁠Naile Sancar, erkeklerde ise Ankara Bowling Spor Kulübü'nden Cemal Batu Pınar birinciliği elde etti.

        1. Lig'de kadınlarda ⁠Rumeli Bowling Spor Kulübü'nden Aysel Evler, erkeklerde Akademi Bowling Spor Kulübü'nden ⁠İlyas Atıfi altın madalyanın sahibi oldu.

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