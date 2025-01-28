Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Mezun olduğu okula öğretmen olarak dönüp tarihini anlatan belgesel hazırladı

        TUĞÇE TURGU - Samsun'un Çarşamba ilçesinde mezunu olduğu Dikbıyık Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan 45 yaşındaki Kerem Gürel, hazırladığı belgeselle okulun tarihini gençlere ve gelecek nesillere aktarmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 12:30 Güncelleme: 28.01.2025 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mezun olduğu okula öğretmen olarak dönüp tarihini anlatan belgesel hazırladı
        ABONE OL

        TUĞÇE TURGU - Samsun'un Çarşamba ilçesinde mezunu olduğu Dikbıyık Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan 45 yaşındaki Kerem Gürel, hazırladığı belgeselle okulun tarihini gençlere ve gelecek nesillere aktarmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Dikbıyık Anadolu Lisesi'nden 1996 yılında mezun olan Kerem Gürel, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Coğrafya Bölümü'nü 2001'de bitirdi.

        Coğrafya öğretmenliğine Tokat'ın Erbaa ilçesinde başlayan Gürel, daha sonra Samsun'un farklı ilçelerinde çalıştıktan sonra 2010'da Çarşamba Dikbıyık Anadolu Lisesi'ne atandı.

        Yıllar önce öğrenci olarak bulunduğu okulda artık öğretmenlik yapan Gürel, yaklaşık 3 yıl önce okulun tarihini anlatan bir belgesel hazırlamaya karar verdi.

        Eski dönemlere ait fotoğraflar, belgeler ve yıllıklardan faydalanan Gürel, okulun kurucu müdürü, emekli öğretmenleri ve ilk mezunlarıyla röportaj yaptı.

        İki yıla yakın çalışmanın ardından hazırlanan belgesel, Samsun'daki yerel bir televizyon kanalında yayınlandı, sosyal medya uygulamalarında paylaşıldı.

        Yeni başlayan öğrencilere okulun tarihini öğrenmeleri ve aitlik bilinci oluşması amacıyla izletilen belgesel sayesinde öğrenciler ve gelecek nesillerin geçmişe ait bilgi edinmeleri sağlanıyor.

        Kerem Gürel, AA muhabirine, 1990 yılında ortaokul bölümünde eğitim görmeye başladığı kurumdan 1996'da mezun olduğunu söyledi.

        Öğrenciyken arkadaşlarıyla, "Bir gün biz de burada öğretmenlik yapabilir miyiz?" diye hayaller kurduklarını belirten Gürel, "Bugün bu mutluluğa eriştim. Yaklaşık 15 yıldır burada görev yapıyorum. Burada, tanıdığım, çevremdeki çocuklar için bir şeyler yapmak çok daha anlamlı." dedi.

        Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğuna işaret eden Gürel, şöyle devam etti:

        "Ama mezun olduğunuz okulda görev yapmak, kendi çevrenizdeki öğrencilerin hayatına dokunabilmek çok daha anlamlı. Öğrenci olarak burada 6 senem geçti, 3 yıl ortaokul, 3 yıl lise olmak üzere. Hemen her sınıfta bir anım var. Bazen sınıflarda gezerken veya ders anlatırken benim oturduğum sırada bir öğrenciyi gördüğümde anılar gözümde canlanıyor. İster istemez teneffüslerde veya ders aralarında öğrencilerle bunları paylaşıyorum."

        - 2 yıl süren çalışma sonucu okulun 40 dakikalık belgeselini hazırladı

        Gürel, Dikbıyık Anadolu Lisesi'nde görev yapmaya başladığı günden itibaren aklında okulun tarihini anlatan bir belgesel hazırlamak bulunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Okulun tarihçesini, bu noktaya nasıl geldiğini özellikle yeni nesil öğrencilere anlatmak istiyordum. Bununla ilgili önce arşiv taraması yaptım. Arşivden çıkan belgeler ve görüntülerle bir belgesel hazırlayabileceğimi fark ettim. 2 yıl süren çalışma sonucunda yaklaşık 40 dakikalık belgesel hazırladım. Bu okulda öğretmenlerin, çalışanların özverisi, emeği var. Bu emek kutsal. Bu kutsallığın, değerinin kaybolmaması, gelecek nesillerin bilmesi için böyle bir çalışma yapmaya karar verdim."

        Gürel, şimdi de ilçede bulunan Dikbıyık tren istasyonunun tarihini anlatan bir belgesel hazırlamak için çalışmalara başladığını sözlerine ekledi.

        Okul Müdürü Sultan Süleyman Sapancı ise Gürel'in görev yaptığı okuldan mezun olmasının öğrenciler üzerinde olumlu etkisi bulunduğunu vurgulayarak, "Böyle bir öğretmen arkadaşımızın olması, öğrenciler arasında güzel duygu oluşturuyor. Böyle bir ortamda çalışmak, bizim için de gurur kaynağı." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İfadeleri ortaya çıktı
        İfadeleri ortaya çıktı
        Sokakta kâbus! Abla ve kardeşe silahlı saldırı!
        Sokakta kâbus! Abla ve kardeşe silahlı saldırı!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İstanbul'da bu saatlere dikkat! Kronik hastalar maskesiz çıkmayın!
        İstanbul'da bu saatlere dikkat! Kronik hastalar maskesiz çıkmayın!
        Toprağa yarı gömülü bulundu! Şanlıurfa'da vahşet!
        Toprağa yarı gömülü bulundu! Şanlıurfa'da vahşet!
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        1500 liraya sarı ölüm
        1500 liraya sarı ölüm
        Fenerbahçe'de gündem sol bek!
        Fenerbahçe'de gündem sol bek!
        16 yaşındaki çocuğun çete cinayeti!
        16 yaşındaki çocuğun çete cinayeti!
        Talisca çılgınlığı!
        Talisca çılgınlığı!
        Bir yanda eşi bir yanda kızı... Tarifsiz acı!
        Bir yanda eşi bir yanda kızı... Tarifsiz acı!
        Ziyech Fransa'yı bekliyor!
        Ziyech Fransa'yı bekliyor!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Fenerbahçelilerin yeni yengesi
        Fenerbahçelilerin yeni yengesi
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?
        Trump'ın kararının ardından mahsur kalan göçmenler bekliyor
        Trump'ın kararının ardından mahsur kalan göçmenler bekliyor
        Bolu Kartalkaya yangını zanlılarının ifadeleri ortaya çıktı
        Bolu Kartalkaya yangını zanlılarının ifadeleri ortaya çıktı
        Kamu hastanelerinde kapsamlı denetimler başlatıldı
        Kamu hastanelerinde kapsamlı denetimler başlatıldı
        11 yıl sonra yürümüştü! Fitness eğitmeni Hilal ağlattı!
        11 yıl sonra yürümüştü! Fitness eğitmeni Hilal ağlattı!
        Teknoloji hisselerine DeepSeek şoku
        Teknoloji hisselerine DeepSeek şoku

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME 3 - Samsun Limanı'nda bulunan gemide çıkan yangın kontrol altına...
        GÜNCELLEME 3 - Samsun Limanı'nda bulunan gemide çıkan yangın kontrol altına...
        Samsun'da kuru yük gemisinde yangın (3)
        Samsun'da kuru yük gemisinde yangın (3)
        Samsun'da kuru yük gemisinde yangın (2)
        Samsun'da kuru yük gemisinde yangın (2)
        GÜNCELLEME 2 - Samsun Limanı'nda bulunan gemide çıkan yangına müdahale edil...
        GÜNCELLEME 2 - Samsun Limanı'nda bulunan gemide çıkan yangına müdahale edil...
        Kaymakam olmak isteyen küçük öğrenci Kaymakamlıkta misafir edildi
        Kaymakam olmak isteyen küçük öğrenci Kaymakamlıkta misafir edildi
        GÜNCELLEME - Samsun Limanı'nda bulunan gemide çıkan yangına müdahale ediliy...
        GÜNCELLEME - Samsun Limanı'nda bulunan gemide çıkan yangına müdahale ediliy...