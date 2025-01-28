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        Samsun'da evinde 3 bin 360 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 21:50 Güncelleme: 28.01.2025 - 21:59
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        Samsun'da evinde 3 bin 360 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda İlkadım ilçesinde T.Ç'nin (27) ikametine operasyon düzenleyen ekipler, 3 bin 360 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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