Samsun'da evinde 3 bin 360 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda İlkadım ilçesinde T.Ç'nin (27) ikametine operasyon düzenleyen ekipler, 3 bin 360 sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.
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