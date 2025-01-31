Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        CHP Grup Başkanvekili Başarır, Samsun'da konuştu:

        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "İnsanları ayrıştırmayacağız. 'O bana oy vermemiş, bu vermiş' demeyeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 18:16 Güncelleme: 31.01.2025 - 18:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Grup Başkanvekili Başarır, Samsun'da konuştu:
        ABONE OL

        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "İnsanları ayrıştırmayacağız. 'O bana oy vermemiş, bu vermiş' demeyeceğiz." dedi.

        Başarır, partisinin Samsun İl Başkanlığı tarafından Abdullah Paşa Meydanı'nda düzenlenen Büyük Çarşamba Mitingi'nde, mahkeme kararlarıyla korkutulamayacaklarını söyledi.

        "İnsanları ayrıştırmayacağız. 'O bana oy vermemiş, bu vermiş' demeyeceğiz." diyen Başarır, artık takım tutar gibi parti tutmanın sonunun geldiğini belirtti.

        CHP'nin ilk mitingini Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaptığını kaydeden Başarır, "Anadolu'da olacağız. Bundan sonra Edirne'de, Kars'ta, Samsun'da, Rize'de, Osmaniye'de, her yerde olacağız. Köylerde, mahallelerde, sokaklarda ve evlerde toplanacağız. Biz kararımızı verdik, iktidarı almaya geliyoruz. Bize bu şansı verin." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Teğmenler ihraç edildi
        Teğmenler ihraç edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        31 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        31 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Yine sarı serum, yine ölüm
        Yine sarı serum, yine ölüm
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        Nevzat Bahtiyar için itiraz! Savcı istinafa başvurdu
        Nevzat Bahtiyar için itiraz! Savcı istinafa başvurdu
        Aras Bulut İynemli'nin zor günü
        Aras Bulut İynemli'nin zor günü
        Aşı karşıtlığı yüzünden beyin kanaması geçiren bebek entübe edildi
        Aşı karşıtlığı yüzünden beyin kanaması geçiren bebek entübe edildi
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Kış geri dönüyor! Marmara dahil 4 bölgenin genelinde kar etkili olacak!
        Kış geri dönüyor! Marmara dahil 4 bölgenin genelinde kar etkili olacak!
        18 milyon Euro'luk karavana!
        18 milyon Euro'luk karavana!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda 2 sanığa tahliye!
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda 2 sanığa tahliye!
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        Yemedik, içmedik, gezdik
        Yemedik, içmedik, gezdik

        Benzer Haberler

        Havza Genç Kızılay gönüllüleri yaptıkları faaliyetlerle ülke genelinde 7. o...
        Havza Genç Kızılay gönüllüleri yaptıkları faaliyetlerle ülke genelinde 7. o...
        Samsun'da 5 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
        Samsun'da 5 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
        Alaçamspor Bocce Takımı sporcusu Selma Kalanç, raffada Türkiye ikincisi old...
        Alaçamspor Bocce Takımı sporcusu Selma Kalanç, raffada Türkiye ikincisi old...
        20 dakikada çaldığı otomobille kaçan şüpheli yakalandı
        20 dakikada çaldığı otomobille kaçan şüpheli yakalandı
        Bafra Belediye Başkanı Kılıç'a milli sporcudan ziyaret
        Bafra Belediye Başkanı Kılıç'a milli sporcudan ziyaret
        10 yaşındaki kızı Sezin'i trafik kazasında kaybeden anne: O kadın şu an ev...
        10 yaşındaki kızı Sezin'i trafik kazasında kaybeden anne: O kadın şu an ev...