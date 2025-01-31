CHP Grup Başkanvekili Başarır, Samsun'da konuştu:
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "İnsanları ayrıştırmayacağız. 'O bana oy vermemiş, bu vermiş' demeyeceğiz." dedi.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "İnsanları ayrıştırmayacağız. 'O bana oy vermemiş, bu vermiş' demeyeceğiz." dedi.
Başarır, partisinin Samsun İl Başkanlığı tarafından Abdullah Paşa Meydanı'nda düzenlenen Büyük Çarşamba Mitingi'nde, mahkeme kararlarıyla korkutulamayacaklarını söyledi.
"İnsanları ayrıştırmayacağız. 'O bana oy vermemiş, bu vermiş' demeyeceğiz." diyen Başarır, artık takım tutar gibi parti tutmanın sonunun geldiğini belirtti.
CHP'nin ilk mitingini Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaptığını kaydeden Başarır, "Anadolu'da olacağız. Bundan sonra Edirne'de, Kars'ta, Samsun'da, Rize'de, Osmaniye'de, her yerde olacağız. Köylerde, mahallelerde, sokaklarda ve evlerde toplanacağız. Biz kararımızı verdik, iktidarı almaya geliyoruz. Bize bu şansı verin." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.