Samsun'un üzerlerinde silah ve uyuşturucu bulunan 2 zanlı gözaltına alındı
Samsun'un Bafra ilçesinde üzerlerinde silah ve uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde üzerlerinde silah ve uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçileri, Hacınabi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda şüphe üzerine U.E. ve H.D'yi durdurdu.
Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada kurusıkıtabanca, 9 fişek ile 1,75 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.
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