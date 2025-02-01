Samsun'un üzerlerinde silah ve uyuşturucu bulunan 2 zanlı gözaltına alındı

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada kurusıkıtabanca, 9 fişek ile 1,75 gram esrar ele geçirildi.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçileri, Hacınabi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda şüphe üzerine U.E. ve H.D'yi durdurdu.

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