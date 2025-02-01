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        Samsun'un üzerlerinde silah ve uyuşturucu bulunan 2 zanlı gözaltına alındı

        Samsun'un Bafra ilçesinde üzerlerinde silah ve uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 10:20 Güncelleme: 01.02.2025 - 10:20
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        Samsun'un üzerlerinde silah ve uyuşturucu bulunan 2 zanlı gözaltına alındı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde üzerlerinde silah ve uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçileri, Hacınabi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda şüphe üzerine U.E. ve H.D'yi durdurdu.

        Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada kurusıkıtabanca, 9 fişek ile 1,75 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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