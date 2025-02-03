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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 13:01 Güncelleme: 03.02.2025 - 13:07
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde arama yapan ekipler, 1068 sentetik ecza hapı, 32,35 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 17 fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.

        Zanlılardan birinin "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 10 ay 22 gün ile birinin de "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasından arandığı belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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