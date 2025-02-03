Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Zanlılardan birinin "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 10 ay 22 gün ile birinin de "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasından arandığı belirlendi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 1068 sentetik ecza hapı, 32,35 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 17 fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

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