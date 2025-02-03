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        Samsun'da pickleball şampiyonası sona erdi

        Samsun'un Canik ilçesinde Canik Belediyesi ve Pickleball Samsun Derneği tarafından organize edilen pickleball şampiyonası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 14:36 Güncelleme: 03.02.2025 - 14:40
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        Samsun'da pickleball şampiyonası sona erdi
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        Samsun'un Canik ilçesinde Canik Belediyesi ve Pickleball Samsun Derneği tarafından organize edilen pickleball şampiyonası sona erdi.

        Hasan Doğan Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada 180 sporcu, üç farklı kategoride mücadele etti.

        Karşılaşmaların ardından dereceye giren sporcular ödüllerini Samsun Pickleball Derneği Başkanı Semih Üzer'in elinden aldı.

        Turnuvada dereceye giren sporcular, Çift Kadınlar kategorisinde Çiğdem Özyürek, Elif Özaracı birinci, Sevda Çelik, Kamuran Yazıcı ikinci, Münire Coşar, Hicran Tekel ve Beyza Işık, Meryem Pekmezci üçüncü oldu.

        Çift Erkekler kategorisinde Emre Balcı, Emrecan Ağıl birinci, Necmi Ünlü, Serkan Güdük ikinci, Semih Üzer, Mustafa Töre ve Ahmet Sancak, Fahri Paslı üçüncü oldu.

        Karışık Çiftler kategorisinde Kimberley, Fahri Paslı birinci, Beyza Işık, Eren Balcı ikinci, Coşkun Yalçın, Nebile Töre ve Hicran Tekel, Emrecan Ağıl üçüncü oldu.

        Galeri
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        Galeri

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