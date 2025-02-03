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        Samsun'da istinat duvarından düşen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

        Samsun'un Havza ilçesinde istinat duvarından düşen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 16:04 Güncelleme: 03.02.2025 - 16:18
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        Samsun'da istinat duvarından düşen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
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        Samsun'un Havza ilçesinde istinat duvarından düşen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Mustafa Orar (65) idaresindeki 55 H 4454 plakalı hafif ticari araç, Havza Organize Sanayi Bölgesi içinde yolun kenarındaki istinat duvarından düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Orar'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Sürücünün cenazesi otopsi için Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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