Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da tedavisi tamamlanan 120 yabani hayvan doğaya bırakıldı

        Samsun'da Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesi'nde 7 ayda 120 yabani hayvan tedavi edilerek doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 14:46 Güncelleme: 04.02.2025 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da tedavisi tamamlanan 120 yabani hayvan doğaya bırakıldı
        ABONE OL

        Samsun'da Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesi'nde 7 ayda 120 yabani hayvan tedavi edilerek doğaya salındı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki ilk yardım ünitesinin yeniden hizmet vermeye başladığı 7 ayda, 120 yabani hayvana şifa olduğu belirtildi.

        Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesi'nin tüm yabani hayvanlara hizmet sunduğu ve bunların çoğunluğunu kuşların oluşturduğu aktarılan açıklamada, çeşitli nedenlerle yaralanan ve yorgun düşen hayvanların bakımı ile beslenmelerinin burada yapıldığını, sağlığına kavuşanların yeniden doğaya salındığı bildirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesi'nde görevli veteriner hekim Paria İsfendiyaroğlu, bölgedeki tüm yabani hayvanların tedavisini yapabilecek donanıma sahip olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Şu anda merkezimizde bıldırcın, şahin ve diğer hayvanlarımızın tedavisi sürüyor. Sağ kanat ekleminde kırığı olan bıldırcın tedavi görüyor. Şahinin ise doku zedelenmesi vardı, onun da tedavisi devam ediyor. Son olarak Kuş Cenneti'mizde çalışanlar tarafından bulunan gri balıkçılın da tedavisini tamamlayıp doğaya saldık. Zayıf düşmüştü ve uçamıyordu, vücut ısısı düşük, hipotermiye girmişti. Yaklaşık 1,5 ay bizimle tedavi gördü, kilo aldı ve doğaya dönmeye hazır olduğunda saldık."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bilek güreşinin giderek kızışacağı anlaşılıyor"
        "Bilek güreşinin giderek kızışacağı anlaşılıyor"
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Eski Almanya Başbakanı "tükenmişlik sendromu"na girdi
        Eski Almanya Başbakanı "tükenmişlik sendromu"na girdi
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Başkan yardımcısı da gözaltında! Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu!
        Başkan yardımcısı da gözaltında! Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu!
        Trump yönetimi kripto için yol haritasını açıklayacak
        Trump yönetimi kripto için yol haritasını açıklayacak
        Seda Sayan, ifade verdi
        Seda Sayan, ifade verdi
        "Annemizi öldürmemesi için kardeşimle önüne geçtik!"
        "Annemizi öldürmemesi için kardeşimle önüne geçtik!"
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı!
        Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı!
        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Cezası 10 yıl!
        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Cezası 10 yıl!
        Adaylığı tartışılıyor
        Adaylığı tartışılıyor
        Kayalık zeminde yeni şehir
        Kayalık zeminde yeni şehir
        "Gelin, artık riskli binalarda oturmayalım. Artık yeter"
        "Gelin, artık riskli binalarda oturmayalım. Artık yeter"
        "Gümrük Vergisi’nden bazı ürünler azaltılabilir"
        "Gümrük Vergisi’nden bazı ürünler azaltılabilir"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşecek

        Benzer Haberler

        Samsun'da devrilen iş makinesinin operatörü öldü
        Samsun'da devrilen iş makinesinin operatörü öldü
        Samsun'da kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren öğretmenin cenazesi defnedi...
        Samsun'da kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren öğretmenin cenazesi defnedi...
        Samsunspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Samsunspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Yüksel Yıldırım: Yokluk içinde çöldeki vaha gibiyiz
        Yüksel Yıldırım: Yokluk içinde çöldeki vaha gibiyiz
        Samsun'da 2 TIR kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Samsun'da 2 TIR kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Terme'de evi yanan aileye konteyner ev yardımı
        Terme'de evi yanan aileye konteyner ev yardımı