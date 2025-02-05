Havza'da gösteri ve yürüyüş güzergahları belirlendi

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğünce ilçede toplantı ve gösteri yürüyüşü güzergahlarının belirlendiği bildirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, halkın günlük ihtiyaçlarının aksaklığa uğramayacak şekilde güzergahların belirlendiği aktarıldı.

Toplantı yeri olarak Mehmetçik Meydanı'nın belirlendiğine işaret edilen açıklamada, "Yürüyüş güzergahı Mehmetçik Meydanı'ndan Şehit Hasan Aktar Caddesi Ofisler Kavşağı'na kadar olacak. Alternatif yürüyüş güzergahı ise Kazımpaşa Caddesi'nden Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kaşif Arslan Sokağı boyunca Ofisler Kavşağı'na kadar belirlendi. Alternatif toplantı yeri de TCDD Havza Gar Şefliği yanı olacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Havza Belediye sınırları içinde ve sorumluluk bölgesinde bulunan afiş ve pankart asılabilecek yerlerin de Kazımpaşa Caddesi Kevser Parkı yanında ve Kazımpaşa Caddesi Mehmetçik Meydanı'ndaki billboardlar olduğu belirtilerek, "Kazımpaşa Caddesi, Demiryolu hemzemin geçidinden itibaren Türk Hava Kurumu Kavşağı'na kadar olan cadde, Mehmetçik Meydanı'ndan Şehit Hasan Aktar Caddesi'nden ofis kavşağına kadar olan cadde, Kazımpaşa Caddesi Şehit Kaşif Aslan Sokağı girişinden ofis kavşağına kadar olan sokaktır." açıklamasında bulunuldu.