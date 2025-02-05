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        Bafra Sera OSB'de üretim başladı

        Samsun'un Bafra ilçesinde kurulan Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), ilk firmaların üretime başlamasıyla aşama kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 12:01 Güncelleme: 05.02.2025 - 12:06
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        Bafra Sera OSB'de üretim başladı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde kurulan Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), ilk firmaların üretime başlamasıyla aşama kaydedildi.

        Bafra Ziraat Odası yönetimi, Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan ve yapımı devam eden firmaları gezdi.

        Bafra Sera OSB Müdürü Hamit Bozer, AA muhabirine, 2016 yılında tüzel kişilik kazanan OSB'nin, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından hızla geliştiğini söyledi.

        OSB'de şu anda 30 parselde bitkisel üretim yapıldığını aktaran Bozer, "Bu parsellerde marul, domates, maydanoz ve topraksız çilek yetiştiriciliği gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar 30 parselin 29'unun yer tahsisi yapıldı." dedi.

        Bozer, Bafra Sera OSB'de 5 firmanın sera çalışmalarının devam ettiğini aktararak, "Bir firma ise kısmi olarak üretime başladı. Firmaların faaliyete geçmesiyle yaklaşık 1500 kişilik istihdam oluşacak. Üretilen ürünlerin büyük bir kısmının ihracata yönelik planlandığı, yatırımcıların son teknoloji modern seralar kurmaları teşvik ediliyor. OSB'de istihdamın yüzde 90'ının kadınlardan oluşacağı öngörülüyor. Bu durum, bölgedeki kadın istihdamına önemli katkı sağlayacak." diye konuştu.

        Küresel iklim değişikliğinin Bafra'yı seracılıkta avantajlı konuma getirdiğini dile getiren Bozer, "Özellikle sebze üretiminde Ukrayna ve Rusya gibi dış pazarlara Samsun Limanı aracılığıyla kolayca ürün gönderilebilecek olması Bafra'nın avantajları arasında sayılıyor." ifadelerini kullandı.

        Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner de 2013 yılında 43 çiftçinin bir araya gelerek Sera OSB'nin kurulması için müracaatta bulunduklarını ve altyapı çalışmalarının 2024 yılında hızlandığını aktararak "Çalışanların yüzde 90'ının kadın olacağını tahmin ediyoruz. Ayrıca, OSB içinde 6 derslikli bir anaokulu ve kreş yapılacak, böylece kadınların iş hayatında mağduriyet yaşamamaları sağlanacak." dedi.

        OSB'de ilk kurulan seranın firma yetkilisi Ahmet Uysal, 46 bin metrekarelik alanın 10 bin metrekaresinde yeşillik, 33 bin 600 metrekaresinde ise çilek üretimi yaptıklarını belirtti.

        Uysal, çileğin yüzde 80'ini yurt dışına, geri kalanını ise yurt içine vermeyi planladıklarını vurgulayarak amaçlarının tarıma hizmet, kadınları ön plana çıkarmak ve ülke ekonomisine döviz girdisi sağlamak olduğunu, iyi tarım uygulamalarıyla kaliteli ve sağlıklı ürünler ürettiklerini belirtti.

        Bafra Ziraat Odası yönetimi Sera OSB'de bulunan ve yapımı halen devam eden tesisleri gezerek, firma yetkililerinden bilgiler aldı.

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