Samsun'da kar nedeniyle kapanan 30 mahallenin yolu ulaşıma açıldı

Açıklamada görüşüne yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da kent merkezi ve 17 ilçede vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına ekiplerin 7 gün 24 saat sahada olduğunu bildirdi.

"Samsun'un tamamında etkili olan kar yağışıyla teyakkuza geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların ulaşımda aksama yaşamaması adına yoğun mesai yürütüyor. Büyükşehir, 67 araç 95 personelle sahada titiz bir çalışma gerçekleştiriyor. İl genelinde kar nedeniyle kapanan 30 mahalle yolu ekiplerin müdahalesiyle yeniden ulaşıma açılırken, kente ulaşıma kapalı köy yolu bulunmuyor."

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, şehrin genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ekiplerin teyakkuza geçtiği belirtildi.

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