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        Samsun'da kar nedeniyle kapanan 30 mahallenin yolu ulaşıma açıldı

        Samsun'da yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 30 mahallelinin yolu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 12:09 Güncelleme: 05.02.2025 - 12:09
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        Samsun'da kar nedeniyle kapanan 30 mahallenin yolu ulaşıma açıldı
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        Samsun'da yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 30 mahallelinin yolu ulaşıma açıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, şehrin genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ekiplerin teyakkuza geçtiği belirtildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar yağışı uyarısıyla hazırlıklarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kar yağışının başladığı ilk andan itibaren çalışmalara başladığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Samsun'un tamamında etkili olan kar yağışıyla teyakkuza geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların ulaşımda aksama yaşamaması adına yoğun mesai yürütüyor. Büyükşehir, 67 araç 95 personelle sahada titiz bir çalışma gerçekleştiriyor. İl genelinde kar nedeniyle kapanan 30 mahalle yolu ekiplerin müdahalesiyle yeniden ulaşıma açılırken, kente ulaşıma kapalı köy yolu bulunmuyor."

        Açıklamada görüşüne yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da kent merkezi ve 17 ilçede vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına ekiplerin 7 gün 24 saat sahada olduğunu bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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