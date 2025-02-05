Terme Belediyesi araçlarını kendi atölyelerinde tamir ediyor

Terme Belediyesinin, bünyesindeki iş makinesi ve araçların bakım ve onarımlarını Fen İşleri Müdürlüğü atölyesinde gerçekleştirdiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Terme Belediyesi araç filosunu satın aldığı araçlarla güçlendirirken, kiralama yerine satın alma yöntemini tercih ederek maliyetleri azaltıyor.

Ayrıca araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarını kendi personeliyle gerçekleştirerek tasarruf sağlıyor.

Belediye Başkanı Şenol Kul, kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve giderlerin azaltılması için bir dizi tasarruf tedbiri uyguladıklarını belirterek, "Belediyemizin araç filosunda bulunan iş makineleri, kamyon ve binek araçların bakım ve onarımlarını kendi atölyelerimizde, kendi ekiplerimizle yapıyoruz. Filomuzdaki herhangi bir araç arıza yaptığında ustalarımız soruna hızlı şekilde müdahale edebiliyor. Araçları servise göndermek yerine kendimiz tamir ederek daha büyük maliyetlerin önüne geçiyor, ciddi anlamda tasarruf ediyoruz." ifadelerini kullandı.