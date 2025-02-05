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        Terme Belediyesi araçlarını kendi atölyelerinde tamir ediyor

        Terme Belediyesinin, bünyesindeki iş makinesi ve araçların bakım ve onarımlarını Fen İşleri Müdürlüğü atölyesinde gerçekleştirdiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 13:38 Güncelleme: 05.02.2025 - 13:44
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        Terme Belediyesi araçlarını kendi atölyelerinde tamir ediyor
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        Terme Belediyesinin, bünyesindeki iş makinesi ve araçların bakım ve onarımlarını Fen İşleri Müdürlüğü atölyesinde gerçekleştirdiği bildirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Terme Belediyesi araç filosunu satın aldığı araçlarla güçlendirirken, kiralama yerine satın alma yöntemini tercih ederek maliyetleri azaltıyor.

        Ayrıca araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarını kendi personeliyle gerçekleştirerek tasarruf sağlıyor.

        Belediye Başkanı Şenol Kul, kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve giderlerin azaltılması için bir dizi tasarruf tedbiri uyguladıklarını belirterek, "Belediyemizin araç filosunda bulunan iş makineleri, kamyon ve binek araçların bakım ve onarımlarını kendi atölyelerimizde, kendi ekiplerimizle yapıyoruz. Filomuzdaki herhangi bir araç arıza yaptığında ustalarımız soruna hızlı şekilde müdahale edebiliyor. Araçları servise göndermek yerine kendimiz tamir ederek daha büyük maliyetlerin önüne geçiyor, ciddi anlamda tasarruf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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