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        SAMDOB "Kanlı Düğün" balesini sanatseverlerle buluşturacak

        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Kanlı Düğün" balesini sahneleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 16:02 Güncelleme: 05.02.2025 - 16:09
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        SAMDOB "Kanlı Düğün" balesini sanatseverlerle buluşturacak
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Kanlı Düğün" balesini sahneleyecek.

        İspanyol şair ve oyun yazarı Federico Garcia Lorca'nın "Kanlı Düğün" oyunundan uyarlanan, özgün müzikleriyle dans ve dramatik anlatımının iç içe geçtiği modern bir başyapıt olan eser, Samsun'da yeniden sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

        Koreografisi ve librettosu Carlos Vilan'a ait Kanlı Düğün balesi, Görkem Cengiz yönetiminde sahnelenecek.

        Eserin bestecisi ve orkestra şefi Tulio Gagliardo, özgün müzikleriyle İspanya'nın dört bir yanından ritimleri harmanlayarak hikayeye yeni bir ruh katarken, başkemancılığı ise Canan Ünal üstlendi.

        Orkestra, teknik ekip, balet ve balerin olmak üzere 120 kişinin yer aldığı eserin dekor tasarımı Orhan Açıkgöz, kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz, video projeksiyon ise Ahmet Şeren imzasını taşıyor.

        İspanya'nın Endülüs kırsalında geçen bir köy trajedisini anlatan iki perdelik bale, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde 6 Şubat'ta saat 20.00'de sanatseverlerle buluşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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