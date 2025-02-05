Havza'da sağlık çalışanlarından 43 ünite kan bağışı

Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından gerçekleştirilen kan bağışı çalışmasında 43 ünite kan bağışı alındı.

Türk Kızılay ile Havza Devlet Hastanesi Başhekimliği iş birliğinde kan bağışı çalışması yapıldı.

Havza Devlet Hastanesinde kurulan kan bağışı noktasında sağlık çalışanlarından bağış kabul edildi.

Hastane Müdürü Nizamettin Gündüz ile kan bağışı noktasını ziyaret eden Havza Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Keçeci, kendisinin de düzenli kan bağışçısı olduğunu belirterek, sağlık durumu el veren herkesi kan vermeye davet etti.

Keçeci, "Kan, kaynağı insan olan bir şifa kaynağıdır ve acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Bağışlanacak bir ünite kan, üç kişiye hayat demek. Mesleğimiz gereği insanlara hizmet etmek görevimiz fakat kan bağışı ile bu görevimizin üzerine insanlık vazifemizi yerine getirdik." dedi.

Çalışmalar kapsamında 43 ünite kan bağışı alındı.