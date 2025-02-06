Samsunspor, Süper Lig'de yarın Hatayspor'u konuk edecek

Karadeniz temsilcisinde Olivier Ntcham, Marc Bola, Marius Mouandilmadji ve Arbnor Muja, yarın kart görmeleri halinde bir sonraki karşılaşmada cezalı duruma düşecek.

Atataş Hatayspor ise ligin geride kalan bölümünde 1 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucunda topladığı 10 puanla 18. sırada bulunuyor.

Geçen hafta RAMS Başakşehir'e 4-0 mağlup olan Samsun ekibi, sahasında Atakaş Hatayspor'u yenerek taraftarlarına bu yenilgiyi unutturmak istiyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.