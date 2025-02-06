Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda ekipler, Altınyaprak Mahallesi'nde E.D'nin (41) üzerinde ve ikametinde arama yaptı.
Aramada sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan 75 mililitre sıvı, 780 gram tütüne emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 252 sentetik ecza hapı, 1,95 gram kenevir tohumu, 100,10 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile 42 tabanca fişeği ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan E.D. emniyete götürüldü.
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