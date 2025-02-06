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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 10:39 Güncelleme: 06.02.2025 - 10:40
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda ekipler, Altınyaprak Mahallesi'nde E.D'nin (41) üzerinde ve ikametinde arama yaptı.

        Aramada sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan 75 mililitre sıvı, 780 gram tütüne emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 252 sentetik ecza hapı, 1,95 gram kenevir tohumu, 100,10 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile 42 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan E.D. emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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