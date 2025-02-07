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        Samsun'da çöp poşetine saklanmış 3,5 kilogram esrar ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde çöp poşetine saklanmış 3,5 kilogram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 14:16 Güncelleme: 07.02.2025 - 14:29
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        Samsun'da çöp poşetine saklanmış 3,5 kilogram esrar ele geçirildi
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde çöp poşetine saklanmış 3,5 kilogram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.P'nin (41) Atakum ilçesindeki ikametine operasyon düzenledi.

        Ev ile müştemilatında arama yapan ekipler, çöp poşetine saklanmış 3,5 kilogram esrar, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ile 6 fişek ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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