Çarşambalı hayırsever Mustafa Kemal Güneşdoğdu, ölümünün 9. yılında anıldı

Programa yakınlarının yanı sıra Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bedir, İlçe Müftüsü Cemal Uzun, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Sonkaya, CHP İlçe Başkanı Temel Baş, Çarşamba Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Dündar, Çarşamba Fırıncılar Odası Başkanı Esat Akkaya, Çarşamba Berberler Odası Başkanı Ümit Taşan, Çarşamba Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Özkan ile vatandaşlar katıldı.

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