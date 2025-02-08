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        "Masal Şatosu" müzikali 10 yılın ardından minik seyircileriyle buluşacak

        ERKUT KARGIN - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Masal Şatosu" müzikalini minik sanatseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 11:07 Güncelleme: 08.02.2025 - 11:07
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        "Masal Şatosu" müzikali 10 yılın ardından minik seyircileriyle buluşacak
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        ERKUT KARGIN - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Masal Şatosu" müzikalini minik sanatseverlerle buluşturacak.

        Rejisör Şahan Gürkan ile Cennet Türker'in yazdığı, Çelik Kasapoğlu'nun bestesini yaptığı çocuk müzikali, 10 yıl sonra tekrar sahneye taşınıyor.

        Son provaları tamamlanan eser, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde yarın saat 15.00'teki prömiyerinin ardından 10 Şubat'ta yeniden beğeniye sunulacak.

        - Eserde prenses beklemek yerine prensi aramak için yola koyuluyor

        Şahan Gürkan, prova sonrası AA muhabirine, eseri 10 yıl önce ilk kez Samsun'da, sonra Mersin'de sahnelediklerini söyledi.

        Eserin didaktik olmadığını, diğer müzikal ve çocuk oyunlarına göre en büyük farkının bu olduğunu dile getiren Gürkan, "Tam bir Broadway müzikali mantığıyla ilerliyoruz. Bütün şarkılar, altyapıları Broadway müzikali stilinde Çelik Kasapoğlu tarafından bestelendi. Çocukları doğa sevgisine, hayvan sevgisine, barışa, savaş karşıtlığına ikna etmesini beklediğimiz bir müzikal. Didaktik olmadan, kendimiz de eğlenerek ve kalabalık bir kadroyla sahneliyoruz." dedi.

        Bir aydır çalışmaları sürdürdüklerini belirten Gürkan, müzikalin 15'ten fazla oyuncu ve dansçının, sahnede dans ederken şarkı söyleyeceği eğlenceli bir eser olduğunu vurguladı.

        Turne takviminin belirlenmesinin ardından eseri birçok şehirde de çocuklarla buluşturacaklarına işaret eden Gürkan, "Masal Şatosu çocuk müzikali, Uyuyan Güzel masalından esinlenerek yazıldı fakat burada prenses aktif rol alıyor. Beklemek yerine prensi aramak için yola çıkıyor ve plan yapmaya başlıyor. Biz kız çocuklarının prensini bekleyen pasif pozisyonda olmasını değil, hayatını kendi ellerine almasını ve aktif pozisyona geçmesini hayal ettik." diye konuştu.

        - Çocukları 1 saatlik eğlenceli bir müzikal bekliyor

        Besteci Çelik Kasapoğlu ise kente ikinci gelişi olduğunu, 10 sene sonra müzikalin yeniden sahnelenmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

        Çocukları bir masal diyarına dahil ederek onları mutlu etmek istediklerini anlatan Kasapoğlu, "O yüzden eseri yeni tekniklerle ve teknolojiyle destekleyerek tekrar düzenliyoruz ve seyircimizin karşısına çıkmayı planlıyoruz." dedi.

        Kasapoğlu, müzikalde 14 şarkı bulunduğunu, çocukları 1 saatlik güzel bir eğlence beklediğini kaydetti.

        Eserde, koreografi Zeynep Bengier, kostümler Şükran Kırcı, dekor tasarımı Orhan Açıkgöz, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz, video projeksiyon ise Murat Turgut imzasını taşıyor.

        "Masal Şatosu" çocuk müzikalinin konusu şöyle:

        "Kötü Peri'nin büyüsü, Doralion kentini ve tüm dünyayı tehdit etmektedir. Bu büyüyü ancak bir 'Ya-Pi' yani yakışıklı bir prens bozabilecektir. Doralion kentinin güzel prensesi, Soytarı Çatlak Çanak'ı prensi bulması için şatodan gönderir. Soytarı, Gergedan ve yolda karşılaştıkları terk edilmiş Köpüş, prensi bulmak için maceralı bir yolculuğa çıkarlar."​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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