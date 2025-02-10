Çarşamba'da iş yeri kurşunlandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir iş kurşunlandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir iş kurşunlandı.
Orta Mahalle Eski Pirinç Pazarı Sokak'ta C.D'ye ait iş yerinin önüne gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tüfekle dükkana iki el ateş etti.
Olay yerinden bir otomobille uzaklaşan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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