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        Samsun'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı

        Samsun'un Atakum içesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 13:10 Güncelleme: 11.02.2025 - 13:10
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        Samsun'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Atakum içesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda, S.K'nin (23) araç ve ikametinde 1746 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Şüpheli S.D'nin ikametindeki aramada ise 609 sentetik ecza hapı bulundu.

        Atakum ilçesinde bir kişinin üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu bulunmasıyla ilgili çalışma yürüten ekipler, depo ve ikamette yaptıkları aramada 11 gram sentetik uyuşturucu ile 5 sentetik ecza hapı ele geçirdi, M.C. (34) ve A.Ç. (26) yakalandı.

        Operasyonlarda gözaltına alınan S.K, S.D, M.C. ile A.Ç. emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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