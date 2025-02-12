Samsun, Çorum, Sinop ve Kastamonu'nun bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

Çorum'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle Oğuzlar ilçesinde taşımalı eğitime bugün için ara verildi.

Kastamonu'da ise İhsangazi, Devrekani, Seydiler, Çatalzeytin, Şenpazar ve Daday ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim yapılmayacak.

Sinop'un Erfelek ilçesinde bazı köylerden taşımalı eğitim kapsamında ilçe merkezine getirilen öğrenciler için eğitime ara verildi.

Samsun, Çorum, Sinop ve Kastamonu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

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