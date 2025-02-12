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        Samsun'da ayran şişesine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde ayran şişesine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 10:52 Güncelleme: 12.02.2025 - 10:54
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        Samsun'da ayran şişesine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde ayran şişesine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları istihbarat sonucu İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        İkamette arama yapan ekipler, ayran şişesine gizlenmiş 375 gram sentetik uyuşturucu ile 42 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

        Operasyon gözaltına alınan ikamet sahibi M.S. (58) emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Bu kişi hakkında ayrıca, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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